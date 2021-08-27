Мясо и овощи выросли в цене в Волгоградской области

Почти все продукты питания подорожали в Волгоградской области за неделю. Среди них: свинина, сметана и творог, яйца, макароны и картофель. Цены снизились только на говядину, сливочное масло, капусту, огурцы и чай.

Как сообщили в Волгоградстате, килограмм свинины сейчас в регионе стоит чуть больше 303, 5 рублей, на прошлой неделе цена была ниже на 7 рублей. Также подорожала курица, баранина, сосиски, сардельки и колбаса – на 1-2 рубля. Мясные консервы для детского питания показали самый большой рост цены за неделю – теперь волгоградские родители могут купить этот продукт почти за 778 рублей, в середине августа они стоили около 750 рублей за килограмм.

По данным статистики, в Волгоградской области сливочное масло подешевело на 4 рубля – килограмм продукта обойдется в 586 рублей, и подсолнечное буквально на 50 копеек– килограмм стоит около 117 рублей.

Сметана подскочила в цене на 5 рублей, теперь в магазинах волгоградцы видят стоимость в 228 рублей за килограмм. Творог – на 6 рублей, 317 рублей за килограмм продукта. Снова выросла стоимость куриных яиц – десяток можно купить за 55,5 рублей, на прошлой неделе он был дешевле примерно на 2 рубля.

В Волгоградской области за неделю подешевел чай – 750 рублей за кг, против 758 в середине августа. Но на 1-2 рубля подорожали конфеты и печенье.

Заметен рост цен на овощи в регионе. Картофель стал дороже всего на рубль, а вот морковь – почти на пять – килограмм стоит чуть больше 42 рублей. Кроме того, увеличилась цена на помидоры – больше 55 рублей за кило продукта, против 53,80 неделю назад. Немного подешевели огурцы – почти 48 рублей, на два рубля стала меньше цена на капусту – 38,42 рубля за кило.

Практически не изменились в цене молоко, сыр, мука и хлеб, рис, гречка и пшено, лук, сахар, соль и яблоки.