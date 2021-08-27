20-летний волгоградец отдал 50 тысяч рублей за липовые интим-услуги

Молодой парень из Волгограда решил купить любовь за деньги. Инженер организации по обеспечению транспортировки нефти в интернете нашел объявление о предоставлении интим-услуг. Он позвонил по указанному на сайте номеру, ему ответил диспетчер. Голос на противоположной стороне трубки сообщил, что девушка скоро отправится по адресу клиенту. Но сначала нужно внести предоплату. После перевода денег мужчине перезвонили и попросили перевести сумму еще раз, так как возникли некие технические неполадки, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Волгограду.

Волгоградец, желавший женской ласки, доверился диспетчеру и сделал несколько переводов. В результате он лишился всех своих сбережений – 50 тысяч рублей. После этого парень понял, что стал жертвой мошенников. Он обратился в отдел полиции Ворошиловского района. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Полиция напоминает гражданам о недопустимости переводов неизвестным лицам денежных средств. Следует помнить, что мошенники могут представиться кем угодно, - отметили в УМВД России по Волгограду.