В Волгограде подорожали почти все основные виды топлива

В Волгограде за неделю подорожал бензин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде пока остается неизменной только цена на дизель – и на прошлой, и на этой неделе 49, 30 рублей за литр. Остальным автомобилистам придется раскошелиться на бензин. Как сообщили в Волгоградстате, в областном центре подорожали АИ-92, АИ-95 и АИ-98.

Согласно данным регионального отделения Росстата, с начала этой недели автовладельцы увидели новые цены на бензин. АИ-92 теперь стоит 45, 83 рубля за литр, неделю назад им можно было заправиться за 45,79 рублей. АИ-95 подорожал существеннее – 51, 24 рубля и 51, 13 на прошлой неделе. И без того самый дорогой бензин АИ-98 теперь стоит 55, 31 за литр, он вырос по стоимости на 25 копеек.

Неизменно не дорожает пока только дизель – 49, 30 рубля за литр.