Грозит по 8 лет: в Волгограде организация занималась поставкой фальсификата в стоматологии

Следователи направили уголовное дело в прокуратуру Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела в отношении директора и менеджера организации. Они обвиняются по статье «Обращения фальсифицированных медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, фигуранты приобрели у частного лица реставрационные материалы и адгезив, используемые в стоматологии.

Проведенное экспертное исследование показало, что медицинские вещества не соответствуют аналогичным образцам оригинальной продукции. Поэтому они могут быть опасными для пациентов. Фальсификат коммерческая организация поставляла в волгоградские стоматологические клиники. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением были переданы в прокуратуру. Директору и менеджеру фирмы грозит по 8 лет тюрьмы.