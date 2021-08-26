Прямо у подъезда: в Волгограде прививки от коронавируса начали делать во дворах

Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

В Волгограде прививки от коронавируса начали делать прямо во дворах многоквартирных домов. Такую акцию 26 августа впервые провели медики 28-й поликлиники. На машине скорой помощи они сегодня объезжали дворы в Дзержинском районе и прививали желающих горожан старше 60 лет и маломобильных граждан, которые не могут дойти до любого пункта вакцинации. Пенсионерам на выбор предлагались 3 препарата - «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», рассказали «КП-Волгоград» в облздраве. За день привились 30 человек.

- Вакцинацию проводят в автомобиле скорой помощи, а предварительный осмотр желающих получить защиту от коронавируса - в специальной палатке. Наибольшей популярностью у участников пилотной акции пользуется «Спутник Лайт», - сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Этот препарат многие выбирают из-за того, что он вводится один раз. Всего однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» в августе привились более 28 тысяч жителей области. Вакцинация пожилых волгоградцев во дворах их домов продолжится и на следующей неделе. Пока эту акцию проводят только в Дзержинском районе.

Отметим, в Волгоградской области первый этап иммунизации от COVID-19 прошли 767 тысяч жителей. Полностью завершили вакцинацию 656 тысяч человек. Защиту от ковида получили 63% от числа жителей региона.