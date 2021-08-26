В Волгограде столкнулись маршрутка и скорая помощь

Днем 26 августа в Ворошиловском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси №10с и машины скорой помощи. Автомобили столкнулись на перекрестке улиц Неждановой и Азизбекова. Об аварии сообщили волгоградцы в социальных сетях. «Mercedes» скорой помощи протаранил «Газель» в бок, заблокировав пассажирские двери. К счастью, обошлось без пострадавших, рассказали «КП-Волгоград» в Главном управлении МВД России по Волгоградской области.

В салоне маршрутного такси не было пассажиров. Скорая помощь также была «пустой», она не везла пациентов. По кадрам в социальных сетях видно, что на место происшествия прибыли спасатели. Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.