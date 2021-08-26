В Волгограде скончался профессор медуниверситета Юрий Ефимов

Фото: Волгоградский государственный медицинский университет

Печальные новости пришли из Волгоградского государственного медицинского университета. На 73-м году жизни скончался профессор кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Юрий Ефимов. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ВолгГМУ, доктора медицинских наук не стало после тяжелой продолжительной болезни.

Юрий Ефимов родился 24 января 1949 года в Вологде. В 1967-м он поступил в Волгоградский государственный медицинский институт, который окончил по специальности «Стоматология». Во время учебы стал работать фельдшером центральной станции скорой медицинской помощи. После института работал врачом-стоматологом в Алексеевской ЦРБ, специализированной поликлинике Красноармейского района. Также в этой должности проходил службу в армии. В 1984 году Юрий Владимирович стал врачом-ординатором в отделении челюстно-лицевой хирургии городской больницы №1, затем перешел на работу в отделении медсанчасти ВПО «Каустик».

В 1992 году специалист был принят на должность ассистента кафедры хирургической стоматологии ВГМИ. Он защитил докторскую диссертацию, в 2006-м ему было присвоено звание доцента кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ВолгГМУ, а в 2016-м - ученое звание профессора по специальности «Стоматология».

Юрий Ефимов имеет различные награды, среди которых медаль «60 лет Вооруженных сил СССР», знак «Отличнику здравоохранения», медаль СтАР. Он опубликовал более 200 статей, стал автором 15-ти патентов, восьми монографий и учебных пособий.