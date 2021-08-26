Похолодает до +10: какая погода будет в Волгограде и области 27 августа

Дожди в пятницу не прогнозируются Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Близится осень, и температура в Волгоградской области постепенно идет на спад. Ночи местами становятся прохладными, а в дневные часы еще достаточно жаркая погода. 27 августа в Волгограде и области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы достигнут 9-14 метров в секунду.

По области ближайшей ночью температура воздуха составит +15...+20°, а в отдельных северных районах похолодает до +10...+14º. Завтра днем потеплеет до +27...+32°. В Волгограде в ночь с четверга на пятницу будет +18...+20º, в дневные часы +30...+32º.

По востоку области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.