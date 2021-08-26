В Волгограде нашли опасные для детей аттракционы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Волгоградской области

В Волгоградской области прошли совместные проверки прокуратуры и Инспекции государственного технического надзора аттракционов для детей. И не все предприниматели соблюдают требования при оказании развлекательных услуг юным волгоградцам. Рейды выявили многочисленные нарушения, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

В Комсомольском саду Волгограда опасным оказался веревочный парк ООО «Тарзания». На разработанном для детей маршруте были травмоопасные предметы, металлические конструкции имели острые края. Этапы движения по веревочному парку проходят на высоте более двух метров, но прохождение детей по нему не контролировалось и не сопровождалось инструкторами, правила техники безопасности не разъяснялись.

Также в Комсомольском саду в центре города нарушение выявили при эксплуатации батута. Вместо 20-ти точек крепления использовались лишь 3. У сотрудника аттракциона не было удостоверения оператора, необходимой подготовки. Еще батут не проверялся на техническое состояние. Прокуратура внесла представление в адрес ИП Белицкой М.Н., было инициировано административное преследование.

Нашлись нарушения при эксплуатации батута в Красноармейском районе. ИП Потафеевым Ю.М. не обеспечил безопасность посетителей, зрителей и персонала, например, в свободном доступе находился вентилятор, включая его проводку, элементы системы крепления, швартовочные элементы. Кроме этого, неправильная и опасная эксплуатация надувных батутов была выявлена в Дзержинском, Краснооктябрьском, Центральном районах. Нарушения нашли и в деятельности аттракционов в районах Волгоградской области и в Волжском.

- Всего в ходе настоящей проверки выявлено более 150 нарушений, в целях устранения которых внесено 32 представления, в органы контроля (надзора) направлено 8 материалов для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности, - отметили в прокуратуре.