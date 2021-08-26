В Волгограде работникам бюро медико-социальной экспертизы грозит по 8 лет за оформление фиктивной инвалидности

Уголовное дело было передано в суд Фото: Виктор Гусейнов

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех работников бюро-медико-социальной экспертизы №32. Руководитель, врач и документовед учреждения многократно получали взятки, занимались мошенничеством, служебным подлогом, подделкой документов. Следствие установило, руководитель и врач бюро МСЭ в период с февраля 2016 года по июль 2020 года получили через документоведа более одного миллиона 800 тысяч рублей за оформление и продление фиктивной инвалидности 35 гражданам. Об этом «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- В дальнейшем сообщницы вносили в акты медико-социальных экспертиз и протоколы проведения указанных экспертных исследований заведомо ложные сведения, на основании которых присваивалась инвалидность, - отметили в прокуратуре.

Документовед в этот же период времени получила от 49 знакомых свыше четырех миллионов рублей, которым необходимо было продлить или оформить фиктивную инвалидность. Деньги руководству бюро МСЭ женщина не передала, распоряжаясь ими по собственному усмотрению. По такой же схеме действовала врач, которая получила от волгоградцев 240 тысяч рублей. Но обещания по оформлению инвалидности не выполнила. Вину признала только врач, документовед – частично, а руководитель бюро МСЭ полностью отрицает обвинения.

- Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ОЭБиПК УМВД России по г.Волгограду. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области, - рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело было направлено в Центральный районный суд. Женщинам грозит до восьми лет лишения свободы каждой. Руководитель и врач, которых отстранили от должностей, находятся под стражей, документоведа уволили из МСЭ и избрали меру в виде обязательства о явке. Все фиктивные инвалидности у граждан были аннулированы. У обвиняемых арестовали имущества на сумму более четырех миллионов 200 тысяч рублей.