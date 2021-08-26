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Общество26 августа 2021 11:37

В поселке Гумрак в Волгограде привели в порядок улицу Моторную

Дорожникам осталось обустроить обочины и нанести разметку
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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В Волгограде продолжается масштабный ремонт дорог.

В Волгограде продолжается масштабный ремонт дорог.

Фото: Артем ЛЕНЦ

Как только в Волгограде стали реализовывать нацпроект «Безопасные качественные дороги», ямы на проезжих частях перестали быть главной темой недовольства среди горожан. Ежегодно в областном центре обновляют десятки магистралей. В 2021 году в список попала улица Моторная в поселке Гумрак. Долгие годы ее ни разу капитально не ремонтировали, состояние дороги оставляло желать лучшего. Но уже к концу лета 2021-го Моторную не узнать: новенький асфальт радует автомобилистов.

Дорожники привели в порядок 2,5 километра проезжей части общей площадью порядка 22 тысяч квадратных метров. Осталось обустроить только обочины.

- В настоящее время произведено укрепление основания и полностью уложены два слоя асфальтобетона – выравнивающего и финишного. Благодаря наличию в составе применяемого щебеночно-мастичного асфальтобетона специальных минеральных добавок готовое покрытие имеет повышенные характеристики по износостойкости, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

После того, как эксперты дорожной лаборатории «Комдорстрой» проверят качество асфальта, подрядчику останется нанести финальный штрих – разметку.