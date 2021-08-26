В Волжском из-за ремонта дороги изменятся 12 автобусных маршрутов

Изменятся маршруты городских, пригородных и заказных автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волжском из-за ремонта дороги по улице Мира будет перекрыто движение в районе остановки «25-й микрорайон». Поэтому на время проведения работ в городе-спутнике изменятся 12 автобусных маршрутов. По измененным схемам общественный транспорт будет ходить с 30 августа по 21 сентября, рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского.

- Изменится схема движения маршрутов: муниципальных городских автобусов №14, 30, 41, 42, 51; пригородных автобусов №109, 133, 141, 123, 146 (при движении в г. Волгоград); заказных автобусов № 13б (ВАЗ), № 28 (ВТЗ), - отметили в мэрии.

Общественный транспорт на участке объезда не будет делать остановок. От 37-го микрорайона автобусы будут ездить по улице Мира до остановки «30-й микрорайон», далее они повернут объедут перекрытый участок по улицам 40 лет Победы, Пушкина, Оломоуцкой, вернутся на улицу Мира, где сделают остановку «павильон Связной». Далее транспорт будет идти по привычным маршрутам. Из старой части города автобусы будут курсировать по улице Мира до остановки «Заря», а объезжать по улице Оломоуцкой, Пушкина, 40 лет Победы, следом выйдут на улицу Мира и сделают остановку «25-й микрорайон».