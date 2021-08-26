«Нам не хватает уверенности»: главный тренер «Ротора» рассказал о выигрыше в матче Кубка России

Фото: СК "Ротор"

Накануне «Ротор» на выезде разобрался с московским «Кайратом» в матче элитного раунда Кубка России, разгромив соперников со счетом 3:0. Главный тренер волгоградской команды Дмитрий Хохлов после игры рассказал, что его подопечным важно было избежать недонастроя, ведь встречались сине-голубые с представителем низшего дивизиона страны. Наставник волгоградцев рад, что недооценки оппонентов не было.

- Говорили о том, что нельзя допустить те ошибки, которые совершают многие команды, чтобы не было недонастроя. Я благодарен ребятам, что они услышали слова, вышли собранными и заряженными на игру. Естественно хотели добиться положительного результата, что и произошло, - рассказал Дмитрий Хохлов.

В Футбольной национальной лиге «Ротор» в семи турах одержал только одну победу и забил 4 мяча. Пока больше гола за игру сине-голубые в ворота соперников отправить не могут. В кубковой встрече команду наконец-то прорвало.

- Нам с трудом даются голы в чемпионате, попросил не транжирить моменты, ко всем возможностям относиться сосредоточено и забить столько, сколько получится. 3 гола, думаю, хороший результат, тем более команда, которая противостояла, живая, подвижная, - отметил главный тренер «Ротора».

Дмитрий Хохлов считает, что из-за неудачных результатов в ФНЛ его подопечным не хватает уверенности. Поэтому сейчас «Ротору» важно добиваться побед в каждой игре.

- Для нас сейчас важна каждая игра, в каждой надо побеждать. Мы не делим матчи на кубковые и в рамках чемпионата. Любая игра придает эмоциональный заряд, уверенность, чего нам сейчас не хватает. Через каждую победную игру она может вернуться, - подчеркнул Дмитрий Хохлов.