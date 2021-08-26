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Происшествия26 августа 2021 10:29

В Волгограде столкнулись BMW и Волга: две женщины и младенец в больнице

Все пострадавшие находились в салоне отечественной легковушки
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Иномарка вылетела на полосу встречного движения.

Иномарка вылетела на полосу встречного движения.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП с тремя пострадавшими, в числе которых 7-месячная малышка, произошло 25 августа около 21:55 часов в Дзержинском районе Волгограда. 48-летняя женщина за рулем BMW мчалась по улице Краснополянской в сторону проспекта Дорожников и потеряла управление над иномаркой. Машину вынесла на полосу встречного движения, где она жестко столкнулась с «Волгой».

26-летний водитель отечественной легковушки остался цел и невредим, а вот его пассажирки получили травмы.

- В результате ДТП 52-летняя, 24-летняя и 7-месячная пассажирки автомобиля «ГАЗ» доставлены в больницу, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.