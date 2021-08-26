В Волгограде в Черкасовском сквере строят «сухой ручей»

В Советском районе Волгограда продолжается строительство Черкасовского сквера. В микрорайоне «Долина» подрядчик занимается устройством газона, который будет как посевным, так и рулонным. Общая площадь составит более 23 тысяч квадратных метров, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. После того, как отступит жара, специалисты высадят деревья, кустарники – всего там появятся около 1270 растений. Продолжается в сквере возведение «сухого ручья» протяженностью 150 метров.

- В период дождей или таяния снега он будет наполняться водой, выполняя наряду с декоративной функцию водоотвода стоков в ливневую канализацию, что имеет особое значение в связи с крутым рельефом местности.

Сейчас готовность «сухого ручья» оценивается в 30%. Искусственное русло будет наполнено щебнем. Строительство всего Черкасовского сквера, который был назван в память о добровольческом движении по предложению Совета ветеранов Советского района, реализуется в несколько этапов. До конца года там появятся пешеходные и велодорожки с освещением, спортивные площадки. Там уже сделали детский городок и качели и входные ворота с подсветкой и фотопанорамой. Работы проходят в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».