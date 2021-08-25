Раззабивался: «Ротор» в Кубке России разгромил «Кайрат»

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» одержал победу в первом матче элитного раунда Кубка России по футболу. Волгоградская команда в Одинцово встречалась с московским «Кайратом», который выступает в ФНЛ-2 – в турнире второго дивизиона. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу сине-голубых. Уже в первом тайме исход игры был во многом определен. Команда из Волгограда забила 2 мяча в ворота соперников, дублем отметился Кирилл Маляров. А после перерыва «Ротор» довел дело до разгрома, отличился Андреа Чуканов.

Впервые в сезоне сине-голубые забили более одного мяча за матч. В играх в ФНЛ «Ротор» пока не отличается большой результативностью. Также эта победа стала второй для команды под руководством Дмитрия Хохлова.

Второй матч в элитном раунде Кубка России «Ротор» сыграет с грозненским «Ахматом». Эта игра пройдет в Волгограде в конце октября. А следующую календарную встречу в рамках первенства ФНЛ сине-голубые проведут 29 августа в гостях против томской «Томи».