В Волгоградской области от коронавируса умерла 40-летняя женщина

За последние сутки в регионе подтвердились 15 смертей от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус по-прежнему остается очень опасным для каждого человека. В Волгоградской области смертность от вируса не снижается. 25 августа в регионе зафиксировали 15 смертей от COVID-19. Среди жертв – пациенты старшего и среднего возраста. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, скончалась 40-летняя жительница Кумылженского района. С ковидом и двусторонней пневмонией ее положили в Михайловскую ЦРБ. Лечение, к сожалению, результатов не дало. У женщины были хронические заболевания сердца и эндокринной системы.

56-летний мужчина из Серафимовичского района сначала по назначению врача с коронавирусом справлялся дома. Однако лучше ему не становилось, тогда пациента, у которого были хронические заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, госпитализировали в Михайловскую ЦРБ. Спасти его не удалось. COVID-19 стал смертельным для 63-летних жителя и жительницы Волгограда – у мужчины были проблемы с сердцем, у женщины – с эндокринной системой. Такие же заболевания были у 62-летнего пациента из Михайловки. Его пытались спасти в местной ЦРБ.

Также за последние сутки от ковида скончались 8 женщин и двое мужчин, которым было от 64-х до 84-х лет. Они проживали в Волгограде, Михайловке, Камышине, Жирновском, Серафимовичском, Даниловском, Руднянском районах.