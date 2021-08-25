Фильмы независимых российских авторов покажут в Волгограде

Последние летние входные волгоградцы смогут провести интересно и на открытом воздухе. В парке Раздолье 28 и 29 августа пройдет Фестиваль уличного кино. Он проходит более чем в 1000 городах страны и показывает зрителям независимые работы отечественных авторов. В фильмах, которые покажут на фестивале в этом году, снялись Владимир Вдовиченков, Варвара Шмыкова, Игорь Верник и Чулпан Хаматова. Картины-победители выбирают зрители.

Фестиваль уличного кино в Волгоград привез МТС. В конкурсную программу этого года включили девять короткометражных фильмов. Их покажут на открытом воздухе в парке «Раздолье» в Волгограде. Жителям советуют для удобного просмотра взять с собой пледы. Чтобы попасть на фестиваль нужно зарегистрироваться на сайте. Для посещения Фестиваля необходима предварительная регистрация на сайте. Кроме того, зрителей специально рассадят и просят соблюдать масочный режим.

Программа показов в парке «Раздолье»:

28.08

15:30 Семейная анимация

17:00 ЙОГА-класс от Alex Fitness

17:30 Лучшее прошлых лет

29.08

13:00 Семейная анимация

14:30 ZUMBA-класс от Alex Fitness

15:00 Анимация

16:30 Танцевальная анимация по направлению DANCEHALL от KRIS-DANCE STUDIO

16:45 Культурная программа

17:15 Лучшее прошлых лет

18:45 Public Talk c участием Байбулата Батуллина - режиссера фильма «Показалось»; Галины Жданкиной - киноведом, кандидатом искусствоведения, руководителем регионального направления Федерации Киноклубов, руководителем киноклуба "Альтернатива" (ВГИИК); Марии Галкиной - режиссером, лидером клуба «Альтернатива», куратором анимационных проектов; Еленой Глушенковой - руководителем по маркетингу МТС в Волгоградской области.

19:15 Конкурсный показ

Традиционно победителя программы выбирают зрители: при помощи фонариков они голосуют за лучший фильм, а специальное устройство – люксометр – замеряет уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз – грант в 1 500 000 рублей.