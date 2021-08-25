Приглашаются все желающие: «Патриот» и ТНТ уберут мусор в Волгограде во время эко-забега

Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

В Волгограде в Центральном парке культуры и отдыха состоится специальный эко-забег. 28 августа в 9.00 пройдет акция «Чистобег». Все желающие приглашаются совместить 2 полезных дела – стать участником забега и убрать мусор, который будет встречаться на дистанции. Чтобы было легче преодолевать маршрут с мусорными мешками по ЦПКиО, волгоградцев поделят на поры, либо можно прийти с кем-нибудь вдвоем или большой компанией.

- Кто соберет больше всех мусора по ходу забега, получит чемодан зелени, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе телеканала ТНТ.

Акция «Чистобег» будет приурочена к старту второго сезона сериала «Патриот» на ТНТ. Вояка Саня Кучин вернется в родной город на летние каникулы после года обучения в Академии ФСБ. Но приедет он не один, а с девушкой, с которой вместе учится. И она по физическим характеристикам оказывается сильнее главного героя. Новый сезон «Патриота» начнется 30 августа в 20.00.