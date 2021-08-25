Под Волгоградом горит мусорный полигон

Сегодня, 25 августа, поступила информация о возгорании на полигоне отходов в Светлоярском районе Волгоградской области. На объекте горит склад бытового мусора. Владелец полигона пока тушит его самостоятельно.

Очевидцы сообщают, что из-за пожара в Светлоярском районе в небо поднимаются черные клубы дыма. Как пояснили в региональной администрации, этот мусорный полигон – федеральный. Он находится в ведении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, и республике Калмыкия. В региональном Главке МЧС пояснили, что ведомство подключится к тушению пожара на мусорном полигоне в Светлоярском районе, если ситуация осложнится.