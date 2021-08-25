Пробки в прошлом: по Волжской ГЭС открыли движение в полном объеме

Автомобилисты из-за ремонта стояли в пробках на ГЭС 3 года. Фото: Администрация Волгоградской области.

25 августа произошло долгожданное событие, по Волжской ГЭС открылось движение по всем полосам. 3 года автомобилисты простаивали в пробках между Волгоградом и Волжским из-за ремонта на плотине. В среду там убрали последние ограничения. Работы завершились с опережением графика. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, этого удалось добиться благодаря введению реверсивного движения.

С февраля этого года машины по мосту Волжской ГЭС ехали в каждую сторону по очереди, что приводило к огромным заторам. Было сложным движением по плотине и на протяжении двух предыдущих лет, когда рабочие трудились над обновлением проезжей части. Общая площадь отремонтированного асфальта вместе с внутренней частью превысила 21,8 тысячи квадратных метров. Работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» были разделены на 3 этапа. На прошлой неделе на ГЭС отменили реверсивное движение, что уже ликвидировало пробки. Однако машины продолжали ездить с ограничениями. К сегодняшнему дню специалисты полностью нанесли разметку, установили все ограждения и знаки.

До конца года на ГЭС продолжится ремонт подмостовой части, но он никак не отразится на проезде автомобилей и общественного транспорта.