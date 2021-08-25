В Волгоградской области прогнозируют нарушения водоснабжения осенью из-за снижения уровня Цимлянского водохранилища

Из-за жаркой погоды и маленького количества дождей уровень Цимлянского водохранилища может существенно снизиться. В свою очередь это повлечет за собой нарушения водоснабжения в Волгоградской и Ростовской областях. Проблемы с ресурсом могут возникнуть в середине октября 2021 года, заявили в Научном институте МЧС.

В Научном институте МЧС уже сейчас обеспокоены проблемой снижения уровня Цимлянского водохранилища. Из-за этого на многих территориях Нижнего Дона может возникнуть дефицит воды уже к осени. По оценкам специалистов, гидрологическая обстановка развивается в соответствии с ранее данными прогнозами. До конца сентября в бассейне Среднего и Нижнего Дона погода будет жаркой и засушливой, ожидается дефицит осадков – 80% от нормы и менее. Температура воздуха превысит норму, местами до 2 градусов и выше.

- На сегодняшний день Цимлянское водохранилище было наполнено до отметки 33 метра по Балтийской системе, что всего на 2 м выше мертвого объема и на 3 метра ниже нормального подпорного уровня, - сообщили в Научном институте МЧС России. – Мертвый объем водохранилища – это несрабатываемая в нормальных условиях эксплуатации часть емкости водохранилища, которая не участвует в регулировании стока.

Для обеспечения водохозяйственной деятельности на Нижнем Дону Цимлянский гидроузел со 2 августа увеличил сбросы в нижний бьеф до 280 м3/с. Но при малой водности реки прогнозируемый приток ресурса в водохранилище в августе-сентябре составит всего лишь 210-250 м3/с.

По этим причинам в Волгоградской и Ростовской областях возможны нарушения водоснабжения уже середине октября 2021 года. Научный институт МЧС поручил профильным органам исполнительной власти этих субъектов уже сейчас принять меры для обеспечения населения достаточным уровнем воды.