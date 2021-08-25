Линейки в школах Волгоградской области пройдут в очном формате

Торжественные линейки в школах Волгоградской области пройдут в обычном формате, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Это касается и вузов. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областной администрации. До 1 сентября педагоги и преподаватели, которые не успели привиться от коронавируса, пройдут вакцинацию. Отметим, что порядка 46 тысяч сотрудников образовательных учреждений или 80% от общего числа успели это сделать.

- В новом учебном году порядка 379 тысяч школьников и студентов приступают к обучению в 1404 образовательных учреждениях региона. В их числе 26,5 тысячи первоклассников. Обучение будет организовано в очном формате, - рассказали в пресс-службе губернатора.

В облздраве уточнили, что среди заболевших ковидом 48% - волгоградцы молодого и среднего возраста, 12% - дети. Специалисты уже предупреждают, что ситуация может резко ухудшиться, когда школьники, студенты и педколлективы вернутся в школы и вузы.