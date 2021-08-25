Хулиганом, разъезжающим на иномарке по парку Волгограда, оказался 68-летний пенсионер

В Волгограде полиция нашла пенсионера, ездившего по Комсомольскому саду. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вчера, 24 августа, жители Волгограда возмутились поведением очередного автохама, который ездил по Комсомольскому саду. Машина каталась по пешеходным дорожкам 23 августа около 8 часов вечера. Какого же было удивление полицейских, когда они нашли нарушителя – бесцеремонным водителем оказался 68-летний пенсионер.

Как «КП-Волгоград» сообщили в региональном Главке МВД, жителя Дзержинского района лишили прав за нетрезвую езду еще в 2020 году. Но, видимо, пользоваться машиной пенсионер не перестал. На своем «Шевроле Ланос» волгоградец проехался по Комсомольскому парку. Полицейским он объяснил, что в машине лежали тяжелые предметы и он не хотел их сам переносить.

За езду без прав пенсионеру грозит штраф или арест на 15 суток, также нарушителю уже выписали санкцию на 2 тысячи рублей за движение по пешеходным дорожкам.