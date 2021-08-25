Под Волгоградом восстановили электроснабжение после ураганного ветра

Фото: Администрация Ольховского района

В Ольховском районе Волгоградской области продолжают ликвидировать последствия урагана, который обрушился на поселки и хутора 23 августа. Ветром в населенных пунктах Нежинский, Песковатка и Гуров с частных домов и соцучреждений снесло крыши, было нарушено электроснабжение. Сегодня подача электричества была полностью возобновлена. С понедельника в поселениях работают бригады добровольцев для уборки мусора с территорий домовладений и восстановления кровли. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации региона.

- Продолжает работу межведомственная комиссия по оценке ущерба, нанесенного стихией, - отметили в администрации области.

В населенных пунктах Ольховского района 23 августа ураганный ветер повредил крыши двух детских садов, сельского дома культуры и 16-ти частных домов. Ликвидацию последствия на контроль взяла прокуратура.