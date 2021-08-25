На Волгоградском водохранилище сняли с мели паром «Марш Славянки»

ООО "Грузовая переправа"

На Волгоградском водохранилище сняли с мели грузовой паром «Марш Славянки». Судно застряло в ночь с 23 на 24 августа в 80-ти метрах от берега. Во время спасательной операции его пришлось разгрузить, после этого грузовой паром «Прикорский-4» сумел снять «Марш Славянки» с мели. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, переправа между Камышином и Николаевском возобновилась.

Напомним, во время ЧП на борту грузового парома находились 27 человек, 3 легковых автомобиля и 11 бельшегрузов с арбузами. На судне был запас питьевой воды и комната отдыха на 80 человек. Паром «Марш Славянки» доставляет пассажиров и грузы между Камышином и Николаевском.