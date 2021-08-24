Почти 28 тысяч волгоградцев привились «Спутником Лайт»

Новая вакцина состоит и одной дозы, чем и привлекает волгоградцев. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За последний месяц почти 28 тысяч жителей Волгоградской области привились новой вакциной «Спутник Лайт». Ее несомненное преимущество в том, что прививка делается один раз. Как только препарат появился в поликлиниках региона, каждый день его получали примерно 1000 человек.

- Всего же за это время в Волгоградскую область поступило 96 980 доз препарата. Вакцина рекомендована, прежде всего, для защиты граждан, переболевших COVID-19 или привитых более полугода назад, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.

Отметим, что сначала «Лайт» поступал только в поликлиники, но теперь вакцинироваться этим препаратом можно в музее «Россия – моя история», а также во всех ТРК города-героя.