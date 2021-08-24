Под Волгоградом утонул 11-летний ребенок

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

24 августа вблизи поселка Береславка в Калачевском районе Волгоградской области утонул 11-летний подросток. Сотрудники СУ СКР по Волгоградской области проводят проверку по факту гибели ребенка.

Как рассказали правоохранителям родители школьника, сегодня в обед он уехал на велосипеде к друзьям, пообещал скоро вернуться, но к вечеру дома не появился. Обеспокоенные близкие обратились за помощью в полицию, начались поиски.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

- На берегу притока Береславского водохранилища - реки Самородная - были обнаружены личные вещи несовершеннолетнего. Тело разыскиваемого извлечено из водоема. Вероятной причиной смерти ребенка стала асфиксия в результате утопления, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

На месте работает следственно-оперативная группа. Отмечается, что семья, в которой воспитывался мальчик, благополучная.