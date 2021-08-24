В Волгограде начали наносить дорожную разметку рядом со школами и детскими садами

В Волгограде обновят дорожную разметку у школ и детских садов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии нового учебного года у школ и детских садов Волгограда начали наносить дорожную разметку. За неделю бригады должны успеть обновить «зебры» и другие ориентиры для водителей и пешеходов у более чем 320 образовательных учреждений. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, чтобы не препятствовать движению автомобилей, бригады работают после часа пик и в ночное время. Также дорожники наносят разметку только в сухую погоду.

- Маркировка уже выполнена рядом со школами №89 и №101 на ул. Республиканской, №128 на ул. Гейне, №50 в поселке Гумрак в Дзержинском районе, №5 на ул. Репина, №49 на ул. 39-й Гвардейской и ул. Репина, №92 на ул. Вершинина, №95 на пр. Ленина в Краснооктябрьском районе, №4 на ул. Тракторостроителей, №87 в поселке ГЭС, с детским садом №321 на улице Костюченко в Трактрозаводском районе, школой №6 на ул. Уральской в Центральном районе и некоторыми другими заведениями, - отметили в мэрии.

Для разметки используются краска со светоотражающим эффектом и износостойкий пластик. Первый материал используется на дорогах с малым и средним трафиком. Пластик наносят на проезжей части с интенсивным движением, срок эксплуатации составляет 1 год. Для большей эффективности и видимости разметки рабочие используют спецдобавку микростеклошарики.