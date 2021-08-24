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Общество24 августа 2021 17:39

В Волгограде на улице Глазкова до 1 сентября изменят схему движения

На участке возле жилого дома ремонтируют трубопровод
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Фото: мэрия.

Фото: мэрия.

С 25 августа до 1 сентября на участке улицы Глазкова в Волгограде изменят схему движения из-за ремонта трубопровода. Неделю волгоградским автомобилистам придется искать объездные пути. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, работы проведут недалеко от многоэтажного дома №6.

- В связи с началом восстановительных работ на подземном трубопроводе рядом с жилым домом № 6 по Глазкова приостанавливается сквозное движение по указанной улице в обоих направлениях, - уточнили в администрации.

После ремонта «Концессии теплоснабжения» приведут проезжую часть в порядок, уже к началу сентября улицу откроют для движения.