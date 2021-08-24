В Волгограде двух предпринимателей отправили за решетку за кражу почти миллиона рублей господдержки

В Волгограде двух предпринимателей осудили за махинации с государственными субсидиями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляции двух местных предпринимателей, которых обвинили в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Татьяна Маслова и Александр Ершов предоставляли в профильные органы неверные документы о расходах своих организаций и заработали на этом почти миллион рублей. Мошенники так признали свою вину только после оглашения приговора о реальном сроке.

Как «КП-Волгоград» рассказали в региональной прокуратуре, в 2014 году Татьяна Маслова захотела получить субсидии для начинающего субъекта предпринимательства, но незаконным путем. Она предоставила фальшивые документы о расходах двух фирм на закупку стройматериалов в Министерство экономики Волгоградской области. 33-летнюю волгоградку обвиняют по трем эпизодам мошенничества. К одному из них она Маслова привлекла своего знакомого – Александра ершова. Как руководитель одного юрлица он подал сведения о якобы затраченных деньгах на предпринимательскую деятельность. По итогу организации обвиняемых получили субсидии на 900 тысяч рублей.

Сообщники не признали вину. За мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения, совершенным группой лиц по предварительному сговору, суд приговорил Татьяна Маслову к 4 годам лишения свободы, Александра Ершова – к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Осужденные оспорили решение суда первой инстанции. Во время рассмотрение апелляции они признали вину и возместили причиненный ущерб. Поэтому Волгоградский областной суд смягчил приговор. Масловой дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, Ершову – 2 года 3 месяца в исправительной колонии общего режима.