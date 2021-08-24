В 2019 году играл на любительском уровне: у «Ротора» появился новый футболист

Исламитдин Абдуллаев в черной форме. Фото: "Легион Динамо".

В «Роторе» появился новый футболист. Волгоградской клуб подписал долгосрочный контракт с 21-летним защитником Исламитдином Абдуллаевым, который перешел из махачкалинского «Легиона Динамо». Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», соглашение с футболистом рассчитано до конца мая 2024 года.

Исламитдин Абдуллаев родился 18 марта 2000 года в Махачкале. Занимался футболом в местной школе «Судостроитель». В 2019 году в статусе любителя перешел в махачкалинское «Динамо», в том же году перебрался в «Легион Динамо». В текущем сезоне ФНЛ-2 футболисты, выступающий на позиции левого защитника, провел 3 матча, а также 2 игры в Кубке страны.

Отметим, в среду, 25 августа, «Ротор» проведет матч элитного раунда Кубка России. В Одинцово подопечные Дмитрия Хохлова встретятся с московским «Кайратом».