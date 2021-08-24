Росздравнадзор проверит смерть беременной волгоградки после приема таблетки по совету гинеколога

Женщина умерла спустя сутки после приема непонятных лекарств. Фото: Юлия Данильченко

34-летняя беременная жительница Серафимовича Волгоградской области умерла после приема таблеток, которые ей якобы назначил лечащий врач районной больницы. Молодая женщина скончалась в реанимации спустя сутки после того, как выпила лекарство. Как сообщили «КП-Волгоград» в Росздравнадзоре, эксперты проверяют причины гибели пациентки.

Занимаются выяснением обстоятельств гибели волгоградки следственный комитет и комитет здравоохранения

- Планируется проведение большого экспертного совета с привлечением ведущих специалистов по оценке качества оказания медицинской помощи медицинскими работниками Серафимовичской центральной районной больницы, по результатам которого будут приняты соответствующие меры, - прокомментировали в облздраве.