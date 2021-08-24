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Общество24 августа 2021 16:45

Росздравнадзор проверит смерть беременной волгоградки после приема таблетки по совету гинеколога

Следственный комитет также разбирается в обстоятельствах трагедии
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Женщина умерла спустя сутки после приема непонятных лекарств.

Женщина умерла спустя сутки после приема непонятных лекарств.

Фото: Юлия Данильченко

34-летняя беременная жительница Серафимовича Волгоградской области умерла после приема таблеток, которые ей якобы назначил лечащий врач районной больницы. Молодая женщина скончалась в реанимации спустя сутки после того, как выпила лекарство. Как сообщили «КП-Волгоград» в Росздравнадзоре, эксперты проверяют причины гибели пациентки.

Занимаются выяснением обстоятельств гибели волгоградки следственный комитет и комитет здравоохранения

- Планируется проведение большого экспертного совета с привлечением ведущих специалистов по оценке качества оказания медицинской помощи медицинскими работниками Серафимовичской центральной районной больницы, по результатам которого будут приняты соответствующие меры, - прокомментировали в облздраве.