В Волгоградской области срываются сроки строительства Центра амбулаторной онкопомощи

ЦАОП должен быть готов в конце года, но сейчас работы выполнены на 62%. Фото: Администрация Волгоградской области.

В Волгоградской области срываются сроки строительства Центра амбулаторной онкологической помощи при Палласовской ЦРБ. Ремонт отделения начался в апреле 2021 года, сейчас готовность объекта оценивается на 62%. Темпами работ остался недоволен губернатор Андрей Бочаров во время рабочей поездки в Палласовский район. ЦАОП должен быть готов к концу года.

- Не нужно мне никакие сказки рассказывать. Проспали. Такая ситуация, такие темпы меня не устраивают, - отметил глава области.

В Центре онкопомощи появятся кабинеты для медисследований, дневной стационар, кабинеты терапевта, онкологов. Помощь в отдельном здании при ЦРБ на улице Победы, 9 смогут получать жители Палласовского, Николаевского и Старополтавского районов. Однако ремонт в здании, где появится ЦАОП, идет очень медленно. Не исключено, что придется разрывать контракт с подрядчиком.

- Если возник такой вопрос, надо было сразу расторгать контракт. Средства есть, ресурсы есть, желание есть. Никаких предпосылок, объективных факторов, чтобы это было сорвано, я не вижу, - раскритиковал ход строительства ЦАОП в Палласовке Андрей Бочаров.