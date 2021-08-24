В Волгограде скончался бывший руководитель областного суда Юрий Мелешкин

В Волгограде 24 августа на 63-м году жизни скончался судья в почетной отставке Юрий Мелешкин. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Причины смерти не уточняются. Юрий Мелешкин в системе правосудия проработал более 25 лет. С 1996 года он работал в суде Ворошиловского района, а 2000-м перешел в облсуд, в последствии став его руководителем.

В 2009 году Юрий Мелешкин возглавил Городищенский районный суд, а в 2016-м – Волжский городской суд. С января 2020 года он находился в почетной отставке. За свою карьеру Юрий Вениаминович был отмечен благодарственным письмом Президента России Владимира Путина и медалью Судебного департамента при Верховном Суде страны «За безупречную службу».

- Ответственный и дисциплинированный в работе, доброжелательный и внимательный, он особое внимание уделял защите прав и интересов граждан, - отметили в пресс-службе судов.