Проезд закрыт: под Волгоградом из-за обрушившегося моста поменяли маршруты автобусов

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области подсчитывают ущерб после обрушения автомобильного моста в Елани. На месте происшествия работают специалисты ООО «Мостдорсервис» из Рудни, которые оценят масштаб случившегося и подготовят документацию для восстановления путепровода. Пока проезд по нему закрыт, поэтому в рабочем поселке поменяли маршруты автобусов. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Еланского района, мост был построен хозспособом в советское время и на нем было ограничение по весу в 10 тонн. Не увеличится оно и после ремонта.

- Когда он будет восстановлен, весовое ограничение останется прежним и проезд большегрузов по нему будет запрещен. Конструктивные особенности сооружения изначально не предполагали проезда многотонных автомобилей, - отметили в администрации района.

Пока мост в Елани полностью закрыт, легковые автомобили проезжают реку Терса по «нижнему» мосту и путепроводу между улицами Волгоградская и Камышинская. Габаритный транспорт делает объезд через Журавку-Вязовку-Большой Морец. Сегодня изменился маршрут движения автобуса «Терса-Елань». Утренний рейс со стороны Терсы доехал до аварийного моста, после чего пассажиры на противоположной стороне реки пересели в другой автобус и добрались до автовокзала. По такому же маршруту он будет курсировать на протяжении вторника.

- Уже завтра планируется пустить автобус со стороны Терсы до закрытого моста, затем по проселочной дороге до тока бывшего колхоза имени Коминтерна, по направлению на хутор Красный. Затем по асфальтированной дороге – до автовокзала, - сообщили в МУП «Автоколонна «Еланская».

Напомним, 23 августа мост в Елани обрушился под тяжестью грузовика, который вез щебень, общий весь машины составил около 50-ти тонн. Водитель из Краснодарского края проигнорировал знак об ограничении по вести в 10 тонн на мосту через Терсу. Асфальт провалился вместе с большегрузом. Водителя доставили в больницу с легкими повреждениями, от госпитализации он отказался.