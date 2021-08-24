24-летний парень умер от коронавируса в Волгоградской области

24 августа в Волгоградской области от ковида умерли 17 пациентов Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области 24 августа повторился рекорд по числу смертей от ковида за сутки. Скончались 17 человек, среди которых есть совсем молодые. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, от осложнений коронавируса и двусторонней пневмонии умер 24-летний парень из Урюпинского района. Пациента пытались спасти медики местной ЦРБ, но вирус оказался сильнее. У молодого человека было хроническое заболевание нервной системы.

Жертвой COVID-19 стал 40-летний волгоградец, у которого были проблемы с сердцем. Мужчину лечили в клинической больнице №4. В этом же ковидном госпитале врачи боролись за жизнь 48-летней жительницы Волгограда. У нее были хронические заболевания пищеварительной системы. На их фоне коронавирус стал смертельным. В клинической больнице №5 скончалась 59-летняя женщина из Руднянского района, которая имела проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Также за последние сутки от COVID-19 скончались шестеро мужчин и 7 женщин, которым было от 65-ти до 89-ти лет. Они проживали в Волгограде, Волжском и Клетском районах.