В Волгоградской области опекун украла 150 тысяч рублей у 14-летнего сироты

Следователи направили материалы дела в прокуратуру Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи в Городищенском районе Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летней женщины. Она обвиняется по статье «Присвоение, совершенное с причинением значительного ущерба». Местная жительница была опекуном 14-летнего ребенка, с банковского счета которого в 2019 и 2020 годах неоднократно обналичивала деньги. В итоге она потратила на собственные нужды более 150 тысяч рублей, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- При этом, создавая видимость законности трат, женщина подделала товарные чеки, указав в них, что на всю сумму были приобретены предметы одежды для опекаемого, - отметили в следкоме.

Органы опеки и попечительства администрации Городищенского района отстранили обвиняемую от опеки за сиротой. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в прокуратуру.