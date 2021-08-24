Волгоградец угнал машину друга, чтобы съездить выпить к другому приятелю

Волгоградец украл машину своего приятеля, чтобы съездить в гости к другу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне полицейские раскрыли очень странный угон автомобиля в Волгоградской области. 57-летний житель Светлоярского района заявил о пропаже своей машины «Шкода Йети». Он припарковал его возле дома. Полицейские выяснили, что машину потерпевшего угнал его же знакомый.

В ночь перед угоном потерпевший пил спиртное на даче у своего приятеля. Когда владелец Шкоды уснул, 52-летний мужчина без разрешения взял его машину и поехал в соседний поселок Волгоградской области. Полицейским угонщик рассказал, что позаимствовал машину, чтобы съездить в гости к другому приятелю. И так как бензина на обратную дорогу не осталось, подозреваемый заночевал у друга. Там же полицейские и нашли «Шкоду Йети» жителя Светлоярского района.

Машину в целости вернули хозяина, а угонщика задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». По этой статье волгоградцу может грозить до 5 лет лишения свободы.