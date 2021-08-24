Прокуратура контролирует ликвидацию шторма в Волгоградской области

Понедельник стал неспокойным для жителей Волгоградской области, в нескольких районах бушевал ураганный ветер. В некоторых населенных пунктах во время непогоды снесло крыши с домов и социальных учреждений. Особенно досталось поселку Нежинский и хуторам Песковатка и Гурово в Ольховском районе. Там ветер повредил крыши двух детских садов, сельского дома культуры и 16-ти частных домов. Ликвидацию последствий стихии взяла на контроль прокуратура Волгоградской области.

- В настоящее время органами местного самоуправления совместно со службой социальной защиты населения принимаются меры по обследованию пострадавших объектов, оценке причиненного ущерба, оказанию помощи гражданам, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Жители региона в социальных сетях публикуют кадры последствий стихии в Иловлинском районе. От шквалов ветра там попадали деревья и повредились крыши нескольких домов.