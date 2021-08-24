На трассе под Волгоградом столкнулись фура и автобус: 2 человека пострадали

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области 23 августа на трассе «Тамбов-Волгоград-Астрахань» произошло ДТП с участием фуры и рейсового автобуса. 51-летний водитель грузовика «DAF» с полуприцепом на 918-м километре автодороги в Иловлинском районе выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с автобусом «Higer». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии у рейсового автобуса, за рулем которого был 58-летний водитель, выбило с левой стороны выбило стекла. Пострадали 2 пассажира 27-ми и 43-х лет. Скорая помощь увезла их в больницу.