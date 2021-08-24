Грузовой паром сел на мель на Волгоградском водохранилище

Марш Славянки - судно почти новое, по сравнению с теми, что ходят по Волге. Фото: ООО "Грузовая переправа"

На Волгоградском водохранилище в ночь с 23 на 24 августа 2021 сел на мель грузовой паром «Марш Славянки», который соединяет города Камышин и Николаевск. В момент ЧП судно находилось в 80 метрах от берега. На нем переправлялись 27 человек, три легковушки и 11 фур с арбузами.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, уже в начале пятого утра из Камышина на помощь севшему на мель судну подошел грузовой паром «Приокский-4». Но снять с мели застрявшего собрата ему не удалось. Поэтому сначала «Марш Славянки» решили разгрузить.

На пароме есть запас питьевой воды, комната отдыха на 80 человек, так что пассажиры находятся в безопасности. Тем временем, на помощь к застрявшим на «Марше Славянки» в случае необходимости готовы выдвинуться два поисково-спасательных подразделения из Камышина и Николаевска.

По сравнению с большинством судов, что ходят по Волге, грузопассажирский паром «Марш славянки» почти новый. Построен по проекту Р-144К на заводе «Балтия», на переправу между Николаевском и Камышином он прибыл весной 2010 года. У судна имеется сквозной проезд в обоих направлениях, что облегчает выгрузку и погрузку транспорта.