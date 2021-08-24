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Общество24 августа 2021 10:58

Под Волгоградом четвертый день ищут пропавшего молодого мужчину с зелеными глазами

29-летнего волгоградца в последний раз видели 21 августа
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Волгоградской области четвертый день ищут Андрея Горохова. 29-летнего мужчину в последний раз видели 21 августа в СНТ «Строитель-2» в Светлоярском районе. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт». До сих пор поиски успехом не увенчались, волгоградец не выходит на связь.

Рост мужчины 177 сантиметров, он худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы русые. В день исчезновения Андрей Горохов был одет в камуфляжную зеленую футболку, черные трико, черные кроссовки. Волонтеры надеются на помощь жителей Волгоградской области в поисках молодого мужчину. Они просят сообщить любую информацию о пропавшем по номерам 8-800-700-54-52 или 112.