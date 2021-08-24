В Волгограде полиция ищет водителя, ездившего по пешеходным дорожкам Комсомольского сада

Сообщения о водителе, который вечером 23 августа ездил по аллеям Комсомольского сада появились сегодня утром в местных СМИ. Как «КП-Волгоград» уточнили в пресс-службе регионального Главка МВД России, сейчас автохама и его машину устанавливают.

Как сообщили волгоградцы, водитель катался на отечественной машине по пешеходным дорожкам парка вчера около 8 часов вечера, когда в общественной зоне было много людей, в том числе с детьми.

Накануне в Волгограде уже случалось похожее происшествие. 4 августа молодой водитель прокатился по парку у Мамаева кургана. Парень разъезжал мимо прохожих, бегунов и скейтеров ради эффектных фото в арке. На 19-летнего волгоградца из Красноармейского района составили административный протокол, по которому парню грозил штраф в 2 тысячи рублей.