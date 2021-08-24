В Волгограде инженерные изыскания «белого моря» на «Химпроме» проведут красноярцы

Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

В Волгограде определился подрядчик, который проведет инженерные изыскания на шламонакопителе бывшего «Химпрома». На электронном аукционе победила компания ООО «ГеоТехПроект» из Красноярского края. Она выполнит необходимые работы за 30 миллионов рублей, хотя первоначальная цена на торгах была 59,5 миллиона рублей. На следующей неделе с подрядчиком будет подписан государственный контракт на проведение инженерных изысканий «белого моря», сообщили «КП-Волгоград» в облкомприроды.

- Компании предстоит в срок до середины декабря этого года выполнить инженерные изыскания и подготовить 3D модель всего объекта - на основе этих данных будет разработана проектно-сметная документация мероприятия «Ликвидация химически опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО «Химпром». Обезвреживание шламонакопителя «Белое море». Рекультивация загрязненных участков», - отметили в облкомприроды.

Проект ликвидации опасного для экологии объекта планируют направить в Минприроды РФ в апреле 2022 года. Шламонакопитель бывшего «Химпрома» начал образовываться в верхней части Сарептского затона на юге города в 1950-х годах. Длина «белого моря» составляет около 1,4 км, ширина – 150-200 м, площадь - около 25 га. На полигоне бывшего предприятия хранятся химические отходы I-IV классов опасности, объем которых составляет 3,2 миллиона куб.м.

В мае на территории шламонакопителя вопросы ликвидации «белого моря» обсуждались на выездном совещании с участием руководства Минприроды РФ.