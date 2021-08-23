В Волгоградской области шквалистый ветер снес крыши с домов и соцучреждений

23 августа Ольховский район Волгоградской области оказался во власти непогоды. В ряде населенных пунктов бушевал шквалистый ветер, который повредил крыши частных домов и социальных учреждений. Сейчас специалисты ликвидируют последствия шторма. Работы координирует комиссия по ЧС и ОПБ Ольховского района, сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона.

В поселке Нежинский и Песковатка, а также в хуторе Гуров ветер повредил шиферные и металлические крыши у 13-ти частных домов, трех социальных учреждений и административного здания.

- По предварительной информации, пострадавших в ходе ЧП нет, - отметили в администрации Волгоградской области.

Отметим, в регионе в ночь с понедельника на вторник также прогнозируют непогоду. В ряде районов пройдут ливни с грозами и градом, а шквалы ветра будут достигать 27-ми метров в секунду.