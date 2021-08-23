Жители четырех районов Волгограда останутся без электричества 24 августа

В трех районах электроснабжения не будет весь день, в одном - только 3 часа Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются профилактические и ремонтные работы электрооборудования и линий электропередач. Они не проходят без временного отключения электричества у жителей. 24 августа без света частично останутся 4 района города. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», временное отключение электроснабжения произойдет в Красноармейском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.

На юге города, в Красноармейском районе, с 9.00 до 17.00 без света останутся жители частного сектора на улице Чойбалсана, 1/1, 1/2, 1/3, 2а, 3/1, 5, 5/3, 6, 9 и на улице Барабинской, 13-23.

Масштабные отключения электроснабжения будут в Тракторозаводском районе. Однако на севере Волгограда электричества не будет только 3 часа – с 9.00 до 12.00 – по адресам: улица Советская, 1, 5, 9, 2-8, 7/1; улица Кавказская, 1-6, 4, 9; улица Софьи Перовской, 2; улица Кристальная, 1-39, 31а, 2-40, 20а, 27а, 29а; улица Верхняя, 5-15, 21-47; переулок Воздушный, 4-12, 16, 18; улица Зеленая, 1-5, 2-10, 8а; улица Садовая, 1-25, 2-18; улица Песочная, 1-11, 4-14; улица Восточная, 1-9, 4, 8-16, 13, 15, 7а.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 обесточат следующие адреса: поселок 4-й участок, 1-7, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; улица Буровая, 10-16, 20; улица Туристов, 7б; улица Богучарская, 1, 3; улица Ромадановская, 4, 6; улица Большереченская, 1.

В Дзержинском районе не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 17.00 жители многоэтажек №10, 12, 14 на улице Двинской и №9, 11 на улице Ткачева.