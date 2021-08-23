Коронавирус убил 42-летнюю волгоградку

23 августа оперштаб Волгоградской области сообщил о 15 жертвах новой коронавирусной инфекции. Ковид не щадит даже молодых и, казалось бы, здоровых людей. Среди умерших – 42-летняя жительница Волгограда. Ее с двусторонней пневмонией госпитализировали в больницу №4, где пытались вылечить. Увы, из-за осложнений и хронического заболевания пищеварительной системы пациентка скончалась. Не справились с коронавирусом 47-летний мужчина из Волжского и 57-летняя волгоградка.

Остальным погибшим больше 60-ти. Это пенсионеры из Волгограда, Волжского, Дубовского, Калачевского и Палалсовского районов.

В оперштабе напоминают: при первых признаках недомогания нужно обратиться к врачам! Нельзя медлить и заниматься самолечением.