Запер сестер и поджег дом: жителю Волгоградской области грозит пожизненный срок за жестокое убийство

За жестокое преступление мужчину ждет суровое наказание Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение в отношении 64-летнего жителя Калача-на-Дону. Мужчина обвиняется за жестокое убийство по трем статьям Уголовного кодекса РФ. В ночь с 5 на 6 января он был в частном доме своей сожительницей и ее сестрой. Во время посиделок за столом возникла ссора из-за права собственности на дом. Он принадлежал сожительнице, но мужчина также имел на него претензии, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Разозленный местный житель вышел на улицу, из бака автомобиля слил бензин, вернулся в комнату, выплеснул его перед женщинами и поджег. После этого мужчина заблокировал перед женщинами выход и уехал с места. Его сожительница от ожогов погибла, а сестра спаслась.

- Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признает частично. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области, - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направили в Волгоградский областной суд. Обвиняемый находится под стражей. За зверское преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.