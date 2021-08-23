В Волгограде 17-летний студент убил родного отца

Подозреваемого задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 22 августа в одной из многоэтажек Кировского района Волгограда разыгралась семейная трагедия: 17-летний парень убил своего 40-летнего отца. По предварительной информации, погибший мужчина был пьян. Ранение, которое сын нанес родителю, оказалось смертельным. Приехавшие врачи не успели спасти волгоградца.

Известно, что молодой человек учился в Волгоградском государственном университете на первом курсе. Семья была полная. Что послужило причиной для конфликта – выясняют следователи.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по данному факту уже возбуждено уголовное дело статье «Убийство». Молодого человека задержали.

- Решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в ведомстве.